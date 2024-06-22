نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة تركيا والبرتغال ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب البرتغال لمواجهة شرسة مع تركيا اليوم السبت، في دورتموند ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024.

وستكون المواجهة على ملعب "بي في بي شتاديون" مزدوجة الأهمية كون الفائز منها سيحسم تأهله حسابيا وصدارة المجموعة السادسة منطقيا.

موعد مباراة البرتغال وتركيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق المواجهة على ملعب "بي في بي شتاديون" الساعة السابعة مساء 19:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وتركيا

ويمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة يورو 2024 في الشرق الأول وشمال إفريقيا على قنواتها:

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تشكيل البرتغال المتوقع:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديش - بيبي - روبن دياز - دالوت.

خط الوسط: برونو فرنانديز - برناردو سيلفا - فيتينيا - جواو كانسيلو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - رافايل لياو.



تشكيل تركيا المتوقع:

حراسة المرمى: ميرت جونوك

خط الدفاع: فيردي كادويجلو - ميرت مولدر - عبد الكريم بارداكسي - صامت أكادين.

خط الوسط الدفاعي: هاكان تشالهان أوجلو - أوركن كوكو - كينان يلدز.

خط الهجوم: باريس يلماز - أردا جولر - كان أيهان.