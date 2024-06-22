نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يواصل سلسلة انتصاراته المتتالية ويناطح القطبين على لقب الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق نادي بيراميدز تألقه الكبير في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح في تحقيق الفوز الحادي عشر على التوالي، رافعًا رصيده إلى 59 نقطة. هذا التألق يضع الفريق في صدارة ترتيب المسابقة، ويعزز آماله في حصد اللقب المحلي وتحقيق إنجاز تاريخي.

قيادة ممدوح عيد وإدارة شابة متميزة

يتولى إدارة النادي الشاب ممدوح عيد، الذي يقود بفريق من الشباب الطموحين في مختلف المناصب الإدارية. تحت قيادته، أصبح بيراميدز منافسًا قويًا للقطبين الأهلي والزمالك على قمة الدوري وفي جميع البطولات.

يتميز عيد بقيادته المميزة التي تخلق تناغمًا وانسجامًا بين جميع أفراد الفريق الإداري، مما أسهم في وضع بيراميدز في مكانة الفريق المنافس الرئيسي الدائم على القمة، وأحد أهم الأندية العربية والأفريقية في فترة زمنية قصيرة.

بعيدًا عن الأمور الإدارية، يقف المهندس ممدوح عيد صامدًا أمام كل الحملات الشرسة التي تسعى للنيل من نجاح بيراميدز وتعطيل مسيرته، حيث يستمر بيراميدز في تحقيق أقوى النتائج في الدوري المصري هذا الموسم، مع الحفاظ على سلسلة انتصاراته المتتالية.

تسعى إدارة النادي، تحت قيادة ممدوح عيد، إلى توفير كل سبل النجاح اللازمة لتحقيق أهم الألقاب والفوز ببطولة الدوري خلال الموسم الجاري. هذا التقدم الملحوظ يضع بيراميدز في مقدمة الفرق المنافسة ويعزز من مكانته كأحد الأندية البارزة في المنطقة.