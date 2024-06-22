نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. عموتة يرحل عن منتخب الأردن وسلامي بديلاً له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين المغربي جمال سلامي مدربًا جديدًا للمنتخب الأول لكرة القدم خلفًا لمواطنه الحسين عموتة.

ووافق الاتحاد الأردني، على طلب حسين عموتة بالاستقالة من منصبه كمدرب للنشامى.

‎ سلامي يقود منتخب الأردن بعد رحيل عموتة

أوضح مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، في بيانه الرسمي، أنه تم تعيين المدرب المغربي جمال سلامي مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 والتي تبدأ اعتبارا من سبتمبر المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع العام 2027.

‎وسيقدم اتحاد الكرة، المدرب الجديد للنشامى رسميًا قبل نهاية الشهر الحالي، وسيضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الادريسي ومروان لطفي.

‎جدير بالذكر أن سلامي يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات وأبرزها لقب بطولة إفريقيا للمحللين مع المنتخب المغربي، ولقب الدوري المغربي مع نادي الرجاء، بالإضافة إلى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي ثلاث مرات.