نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل إيجابي بين التشيك وجورجيا في أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب التشيك في مصيدة التعادل أمام نظيره منتخب جورجيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة أمم أوروبا.

نتيجة مباراة التشيك وجورجيا في أمم أوروبا

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة التشيك وجورجيا في مشوار الجولة الثالثة من بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وتعادل منتخب التشيك مع جورجيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب فولكسبارك مساء اليوم السبت.

وسجل جيورجيس ميكاوتادزي نجم منتخب جورجيا أولى أهداف المباراة في شباك التشيك من خلال ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل من ضائع من عمر الشوط الأول.

وعدل باتريك شيك، جوهرة منتخب التشيك النتيجة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر المباراة.

ترتيب منتخب التشيك وجورجيا في أمم أوروبا

1- تركيا برصيد ثلاث نقاط

2- البرتغال برصيد ثلاث نقاط

3- التشيك برصيد نقطة

4- جورجيا برصيد نقطة