نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة جورجيا والتشيك في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، ملخص أحداث مباراة جورجيا والتشيك في الجولة الثانية من منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

نتيجة مباراة جورجيا والتشيك في أمم أوروبا

وتعادل منتخب جورجيا مع نظيره منتخب التشيك في المباراة التي احتضنها ملعب فولكسبارك مساء اليوم السبت والموافق الثاني والعشرون من يونيو إيجابيًا.

ملخص مباراة جورجيا والتشيك في يورو 2024

بدأ المنتخبان محاولاتهما من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تسبب ذلك في بطاقة صفراء حصل عليها فلاديمير كوفال لاعب منتخب التشيك في الدقيقة الثامنة عشر من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والعشرون أحرز آدم هلوزيك هدف أول لصالح التشيك ولكنه ألغي بسبب لمسة يد.

وفي الدقيقة كاشيا لاعب جورجيا على بطاقة صفراء في الدقيقة السادسة والثلاثون، وتبعه لوكاش لاعب التشيك في الدقيقة أربعون بذات البطاقة.

وشهدت الدقيقة الخامسة والأربعون هدف لصالح جورجيا من خلال ركلة جزاء سددها ميكاوتادزي ببراعة في شباك التشيك.

واستمرت محاولات نادي التشيك المختلفة في إحراز هدف التعادل ولكن لم ينجح حتى الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر المباراة.

وأنقذ باتريك شيك منتخب بلاده التشيك من الخروج دون أي فائدة وذلك من خلال تسجيل هدف التعادل في شباك جورجيا بمساعدة لينغر في الدقيقة 59.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب خمس دقائق كوقت بدل من ضائع معلنًا تعادل المنتخبان إيجابيًا في الجولة الثانية من أحداث البطولة.

ترتيب منتخب جورجيا والتشيك في أمم أوروبا

1- تركيا برصيد ثلاث نقاط

2- البرتغال برصيد ثلاث نقاط

3- التشيك برصيد نقطة

4- جورجيا برصيد نقطة