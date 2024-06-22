نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة رونالدو.. تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة تركيا في كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة تركيا في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال وتركيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة تركيا في كأس أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينها، جواو بالينيا، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو، برناردو سيلفا.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد تركيا في كأس أمم أوروبا

تذاع مباراة البرتغال ضد تركيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.