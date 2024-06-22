نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل طلائع الجيش وسموحة في لقاء اليوم بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة سموحه المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش، كالآتى:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عمرو طارق، محمد دياب، أحمد متعب، عبد الرحمن زولا

خط الوسط: فريد شوقي، على حمدى، إسلام محارب

خط الهجوم: أحمد سمير، جوديون، يسرى وحيد

وأعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه أيضًا عن تشكيل فريقه وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: بركات حجاج، عبد الرحمن عامر، أحمد حكم، طارق عامر

خط الوسط: محمد كناريا، عمرو قلاوه، دوكو دودو، أحمد خالد

خط الهجوم: جونيور أجاى، مصطفى البدرى

ويحتل فريق سموحه المركز السادس برصيد 38 نقطة بينما يأتى طلائع الجيش فى المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.