القادسية السعودي يحسم صفقة ناتشو

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أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي القادسية السعودي، صفقة ضم الإسباني ناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد وذلك ليصبح لاعبًا جديدًا بصفوفه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ناتشو إلى القادسية السعودي

شهدت الساعات الماضية، مفاوضات جادة بين القادسية وناتشو بعد فشل انضمام اللاعب إلى اتحاد جدة.

وأفاد خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن ناتشو وقّع على عقد لمدة عامين مع القادسية السعودي وسيحصل على 10 ملايين يورو معفاة من الضرائب.

كما أشار الإعلامي ماتيو موريتو إلى أن ناتشو خضع بالفعل للفحوصات الطبية مع نادي القادسية السعودي.

وينضم ناتشو إلى القادسية السعودي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد هذا الصيف.