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أحمد جودة - القاهرة - حسم إيمريك لابورت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مصيره مع العالمي خلال الفترة المقبلة.

لابورت يحسم مصيره مع النصر السعودي

يأتي ذلك بعد الأنباء التي ربطت اسم لابورت، بالرحيل عن النصر السعودي، والانتقال إلى الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأكد لابورت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت: "لقد وقعت عقدًا لمدة ثلاث سنوات، وملتزم مع نادي النصر السعودي بعقدي، ولا أستطيع أن أقول المزيد عن ذلك في الوقت الحالي".

ودافع لابورت عن الدوري السعودي، بعد الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية، حيث قال: "نجولو كانتي لعب مباراتين في بطولة اليورو وحصل على أفضل لاعب في المباراتين هذا يدل على قوة الدوري".

جدير بالذكر أن لابورت انتقل إلى صفوف النصر السعودي مطلع الموسم الماضي قادمًا من مانشستر سيتي، بعقد يمتد حتى يونيو 2026.