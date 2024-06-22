نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. هدف وطرد وضربة جزاء ضائعة فى الشوط الأول بين طلائع الجيش وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش على سموحة بهدف دون رد فى الدقائق الأولى من المباراة التى تجرى حاليًا.

تقدم طلائع الجيش أمام سموحة بهدف

شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة هدف طلائع الجيش وضربة جزاء ضائعة لسموحه وطرد لعلى حمدى مدافع الجيش.

جاء هدف المباراة فىى الدقيقة 11 من ضربة ركنية للطلائع نفذها أحمد سمير لاعب وسددها ومحمد دياب لاعب الجيش فى المرمى سموحه محرزا الهدف الأول لفريقه.

وفى الدقيقة 13 من ضربة ركنية لسموحه لعبها برأسه للاعبى سموحه ليخرجها على حمدى لاعب طلائع الجيش بيده من على خط المرمى ليحتسب نادر قمر الدولة حكم ضربة جزاء لسموحه ويخرج البطاقة الحمراء لحمدي.

وفى الدقيقة 15 سدد النيجيري جونيور أجاى مهاجم سموحه ضربة الجزاء ليتصدى لها عماد السيد حارس الطلائع ويحافظ على تقدم الجيش.

ولا تزال النتيجة تقدم طلائع الجيش على سموحه بهدف دون رد حتى الدقيقة 30.