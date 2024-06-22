نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسحاب الزمالك من القمة.. ما الأضرار التي ستلحق بالقلعة البيضاء؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك إصراره الشديد على موقفه بعدم خوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي، المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024. تأتي هذه الخطوة في ظل تمسك إدارة النادي الأبيض بلعب جميع الأندية للمباريات المؤجلة من الدور الأول قبل خوض أي مباريات جديدة.

الزمالك يؤكد عدم خوضه لقاء الأهلي

أصدر الزمالك بيانًا رسميًا منذ أيام أعلن فيه عدم خوض أي مباراة ضمن مسابقة الدوري بعد لقاء فاركو، إلا بعد الانتهاء من مؤجلات الدور الأول. هذا الموقف أكد عليه أحمد سالم، المتحدث الرسمي للنادي، في تصريحات تلفزيونية أخيرة، حيث قال: "لن نخوض مباراة القمة مهما كانت الخسائر من أجل كرامة نادي الزمالك".

أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

ثروت سويلم يعلق على قرار الزمالك

قال ثروت سويلم في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" بشأن موقف رابطة الأندية من قرار الزمالك بعدم لعب مباراة القمة: "بطولة الدوري لها نظام محدد، والتأجيلات التي حدثت لم تكن مجاملة للأهلي، فالجميع يعلم ظروف الأهلي الذي يمثل مصر في أكثر من بطولة، وبالتالي لديه العديد من المباريات المؤجلة. مطلب الزمالك غريب جدًا، إذ لا يوجد وقت لمناقشة لعب المؤجلات إلا بعد انتهاء الدور الأول بالكامل. لا أعتقد أن ذلك سيحدث، لأن لو حدث ذلك سيكون هناك خلل في جدول الدوري".

ثروت سويلم

وعن موقف رابطة الأندية إذا أصر الزمالك على قراره، قال سويلم: "نحن في دولة تحكمها لائحة ونظام يسير عليه الجميع، شروط المؤجلات لم تكن مجاملة لأي نادي. ليس من حق أي نادي أن يطلب شيئًا كان قد وافق عليه سابقًا. هذا هو النظام الذي نتبعه منذ سنوات ولم نبتدع شيئًا جديدًا. في النهاية، تحكمنا لائحة ويوجد رئيس لجنة المسابقات الذي يطبق القرارات على جميع الأندية، ونحن على وشك إنهاء المسابقة".

إيهاب الكومي: الزمالك سيخوض لقاء القمة

قال إيهاب الكومي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الاعتراض على التحكيم ليس أمرًا جديدًا، فهو ليس مشكلة اتحاد الكرة الحالي فقط، بل كان موجودًا في المجالس السابقة أيضًا. حاولنا تحسين أداء التحكيم من خلال الاستعانة بالخبراء الأجانب".

إيهاب الكومي

وعند سؤاله عما إذا كان الزمالك سيخوض مباراة القمة أم سيظل الموقف كما هو، أجاب: "وفقًا للوائح، سيتم تطبيق العقوبات من خلال رابطة الأندية، بما في ذلك خصم النقاط وغيره. أتوقع أن يخوض نادي الزمالك مباراة القمة".

وأضاف: "نادي الزمالك هو أحد أهم أركان الرياضة في مصر، وهناك اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة الشكوى الخاصة بالحكام. من المؤكد أن عامر حسين وأحمد دياب سيجرون اتصالات مباشرة لحل هذه الأزمة مع نادي الزمالك".

ما الأضرار التي ستلحق بالزمالك؟

وفقًا للموقف الحالي لنادي الزمالك بخصوص مباراة القمة أمام الأهلي، يوضح "دوت الخليج الرياضي" العقوبات المحتملة التي قد يواجهها الفريق الأبيض في حالة انسحابه من هذه المباراة؛ وفيما يلي البنود المتعلقة بهذا الموضوع حسب المادة (50) في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم:

إذا امتنع الفريق عن العودة لتكملة المباراة بعد ترك خط الملعب كنوع من الاحتجاج، فإن الحكم يمنح المهلة القانونية للفريق، وإذا لم يعد الفريق لاستئناف اللعب، ينهي الحكم المباراة ويعتبر الفريق منسحبًا، ويحسب الفوز 2-0 لصالح الفريق الآخر، ما لم تكن النتيجة الفعلية أكبر من ذلك. في حال عدم توجه الفريق إلى ملعب القاهرة لخوض مباراته المعلنة، يُعتبر الزمالك منسحبًا ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح. إذا قرر النادي انسحابه بعد القرعة ووضع الجدول ولم يشارك في أي مباراة، فإنه يعتبر منسحبًا ويخضع للعقوبات المناسبة. إذا أعلن النادي انسحابه من المسابقة بعد المشاركة في أي مباراة، فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 50.

وبناءً على البند الثاني من المادة 50، إذا لم يتوجه الزمالك إلى استاد القاهرة لخوض مباراته ضد الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، فإنه يعتبر منسحبًا من المباراة ويتم تطبيق العقوبات المناسبة وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

العقوبات التي تنتظر الزمالك

بالنظر إلى المادة (51) من اللوائح الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي تنص على العقوبات المفروضة على الفرق في حالة الانسحاب من المباريات، يتم تطبيق الجزاءات التالية:

الغرامات المالية: يتم توقيع غرامات مالية على الفريق المنسحب وفقًا لفئات المسابقات المحددة من قبل مجلس إدارة رابطة الأندية قبل بداية كل موسم. نتيجة المباراة: يتم اعتبار نتيجة المباراة التي انسحب فيها الفريق خاسرة بنتيجة 2-0. خصم النقاط: يتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق المنسحب بالإضافة إلى الهزيمة بنتيجة 2-0. كما يتم إعادة ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة. معاقبة الأفراد المعنيين: يتم معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب وفقًا لتقارير الحكم والمراقبين، ولإدارة المسابقات الحق في استخدام كل ما يلزم لاستيضاح الأمور واتخاذ القرار بشأن العقوبات.

ماذا يحدث حال قرر الزمالك الانسحاب من الدوري؟

أما إذا قرر نادي الزمالك الانسحاب من الدوري وعدم استكمال ما تبقى من مباريات، فيتم تطبيق المادة (52) من لائحة اتحاد الكرة، والتي تنص على:



إذا اعتبر فريق منسحبا ولم يستكمل المسابقة:

توقع عليه غرامة مالية طبقًا لفئات المسابقة التي يحددها مجلس الإدارة قبل بداية كل موسم.

1- إذا كان انسحابه في الدور الأول:

تلغي نتائج مبارياته السابقة ويعتبر كأنه لم يشارك في المباريات.

2- إذا كان انسحابه في الدور الثاني:

تبقي نتائج مبارياته كما هي في الدور الأول بالنسبة للفرق الأخرى.

تلغي نتائج مبارياته التي شارك فيها في الدور الثاني وكأنه لم يشارك في الدور الثاني.

3- إذا كان الانسحاب في آخر مباراة في المسابقات:

يعتبر مهزوما في المباراة.

توقيع غرامة مالية تحددها إدارة المسابقات.

هبوطه للدرجة الأدنى.

لذلك، في حال عدم استكمال الزمالك لمسابقة الدوري بأكمله، يمكن أن تكون العقوبات أشد، بما في ذلك حرمان النادي من المشاركة لمدة موسم واحد، وبداية المشاركة من الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول، بالإضافة إلى نظر لجنة شئون اللاعبين في قيد لاعبي النادي المنسحب.