نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. منتخب البرتغال يضرب تركيا بهدفين دون رد في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم منتخب البرتغال أمام نظيره تركيا بهدفين دون رد في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

أحداث مباراة البرتغال وتركيا في كأس أمم أوروبا 2024

أرسل برناردو سيلفا لاعب البرتغال في الدقيقة 2، عرضية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها كريستيانو رونالدو بتسديدة مباشرة، ولكن أمسك بها حارس مرمى تركيا.

سجل برناردو سيلفا أول أهداف اللقاء لصالح البرتغال في الدقيقة 20، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز صامت أكايدن بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لصالح البرتغال في الدقيقة 29، بعد تمريرة بالخطأ من صامت إلى الحارس ألتاي بايندير الذي لم يتمكن من الوصول إلى الكرة لتسكن الشباك.

وأطلق برناردو سيلفا لاعب البرتغال في الدقيقة 35 تسديدة قوية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بعيد عن المرمى.