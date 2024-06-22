نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يتعادل مع الطلائع بهدف فى الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفر الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش وسموحه التى تجرى حاليًا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز عن التعادل بهدف لكل فريق.

سموحة يتعادل مع الطلائع بهدف في الشوط الأول

افتتح محمد دياب التسجيل للطلائع فى الدقيقة 11 قبل أن يتعادل مصطفى البدرى بسموحه فى الدقيقة 37.

وشهد الشوط الأول أحداث مثيرة أبرزها طرد على حمدى لاعب طلائع الجيش بعد أن أخرج الكرة من على خط المرمى لتحتسب ضربة جزاء لسموحه.

وأضاع النيجيرى جونيور أجاى ضربة جزاء لسموحه كما أضاع فرصتين محققتين للتهديف

لينتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.