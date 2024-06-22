نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هيبان بالليل".. حسام المندوه يعلق عبر "دوت الخليج الرياضي" على إمكانية خوض مباراة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الجدل مُثار في الوسط الرياضي المصري بشأن موقف الزمالك الأخير بعدم خوض أية مباريات في مسابقة دوري نايل حتى تنفيذ المطالب التي حددها مجلس إدارة النادي الأبيض.

تصريحات حسام المندوه

وعلق حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي على آخر مستجدات موقف الإدارة البيضاء من خوض مباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

وقال المندوه: "المستجدات؟ كل شيء "هيبان" مساء اليوم. سنجتمع كمجلس إدارة ونتباحث في الأمر، حتى الآن لا يوجد جديد وموقفنا ثابت".

وتابع أمين الصندوق بنادي الزمالك: "سنتفاوض كمجلس إدارة اليوم في كل الملفات الجديدة التي طرأت منذ قرارنا الأخير ومن ثّم سنحدد ما إذا كنا سنخوض مباراة الأهلي أم لا".

وأتم حسام المندوه تصريحاته بالقول: "المتحدث الرسمي لنادي الزمالك سيخرج اليوم مساءًا معلنًا نتائج اجتماع مجلس إدارة الزمالك اليوم وكشف كل التفاصيل والموقف النهائي".

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مضيفه النادي الأهلي مساء الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.