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مباراة الأهلي والزمالك: الديربي الأشهر في الوطن العربي يعود إلى القاهرة الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية مباراة الديربي بين النادي الأهلي والزمالك، والتي ستُقام على ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

معلومات عن المباراة

التاريخ والمكان: تقام المباراة مساء الثلاثاء الموافق 25 يونيو، على استاد القاهرة الدولي.
التوقيت: تنطلق المباراة الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت عواصم دول المغرب العربي.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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