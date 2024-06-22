نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي والزمالك: الديربي الأشهر في الوطن العربي يعود إلى القاهرة الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية مباراة الديربي بين النادي الأهلي والزمالك، والتي ستُقام على ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

معلومات عن المباراة

التاريخ والمكان: تقام المباراة مساء الثلاثاء الموافق 25 يونيو، على استاد القاهرة الدولي.

التوقيت: تنطلق المباراة الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت عواصم دول المغرب العربي.

