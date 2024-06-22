نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين إنبي والجونة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول التي أقيمت بين فريقي إنبي ضد الجونة، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد بتروسبورت، اليوم السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت صافرة حكم مباراة الجونة وإنبي في تمام الساعة السابعة مساء، وبدأت المباراة بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق إنبي ولكن لم يحالفهم الحظ وانتهت احداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاءت تشكيلة فريق إنبي لمواجهة الجونة، في إطار مسابقة الدوري المصري 2023-2024.

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد خليل «كالوشا»، أحمد صبيحة.

خط الوسط: على فوزي، مصطفى شكشك، محمد ناصر، أحمد العجوز، مصطفى دويدار.

خط الهجوم: أحمد أمين قفة، محمد حمدي.

فيما جاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: كمال أبوالفتوح، أحمد شوشة، عبدالله عبادي.

خط الوسط: صبري رحيل، محمد عبدالجواد، رضا صلاح، محمد الدغيمي، أحمد محمود.

خط الهجوم: أيمن موكا، جابريل شيكودي.