نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يواصل كتابة الأرقام القياسية مع منتخب البرتغال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب كريستيانو رونالدو مع البرتغال رقما قياسيا جديدا وذلك أثناء مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وتفوق منتخب البرتغال بثلاثية نظيفة على حساب تركيا في المباراة التي جمعتهم ضمن الجولة الثانية من البطولة.

رقم جديد لـ رونالدو

ووصل لاعب النصر السعودي للمباراة رقم 19 على التوالي مع منتخب بلاده في هذه البطولة.

وتخطى رونالدو رقم المدافع الايطالي ليوناردو بونوتشي صاحب الـ18 مباراة متتالية في اليورو.

كما بات كريستيانو رونالدو ضمن قائمة اللاعبين الذين خاضوا نسختين من بطولة دولية رفقة منتخب بلاده الفرق بينهما 20 عاما، حيث كانت المشاركة الأولى رفقة منتخب البرتغال عام 2004.

وأصبح رونالدو أول لاعب يشارك في ست نهائيات مختلفة لبطولة كأس أمم أوروبا في نسخ يورو 2004، 2008، 2012، 2016، 2020 و2024.