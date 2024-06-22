نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف نظيف.. إنبي يفوز على الجونة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي إنبي ضد الجونة، بفوز الأول على الثاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد بتروسبورت، اليوم السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

إنبي يفوز على الجونة في الدوري المصري

وانطلقت صافرة حكم مباراة الجونة وإنبي في تمام الساعة السابعة مساء، وبدأت المباراة بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق إنبي ولكن لم يحالفهم الحظ وانتهت احداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي أحداث الشوط الثاني انطلقت صافرة الحكم بشغف كبير من لاعبي الفريقين لحصد الثلاث نقاط، وفي الدقيقة ال 49 أحرز لاعب انبي مصطفى عادل هدف الفوز في شباك الجونة.

وجاءت تشكيلة فريق إنبي لمواجهة الجونة، في إطار مسابقة الدوري المصري 2023-2024.

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد خليل «كالوشا»، أحمد صبيحة.

خط الوسط: على فوزي، مصطفى شكشك، محمد ناصر، أحمد العجوز، مصطفى دويدار.

خط الهجوم: أحمد أمين قفة، محمد حمدي.

فيما جاء تشكيل الجونة على النحو التالي: