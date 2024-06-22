سموحة يتعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مع نظيره طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سموحة يتعادل مع طلائع الجيش بهدفين

جاءت أهداف سموحة عن طريق مصطفى البدرى وعبد اللطيف بن قسو فى الدقيقتين 37،48 بينما أحرز هدفى الطلائع محمد دياب، عمر السعيد هدفى الطلائع الوحيد فى الدقيقة 11، 70.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد سموحه إلى 39 نقطة بينما يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 34 نقطة.

جاءت حماسية سريعة فى شوطها الأول وتقدم طلائع الجيش فى الدقيقة 11 عندما لعب أحمد سمير ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء سددها محمد دياب في مرمى الهانى سليمان محرزا الهدف الأول للطلائع.

وفى الدقيقة 13 احتسب نادر قمر الدولة حكم المباراة ضربة جزاء لسموحه بعدما أخرج على حمدى الكرة بيده من على خط المرمى ويحصل على البطاقة الحمراء.

وسدد النيجيري جونيور أجاى ضربة الجزاء فى الدقيقة 15 ليتصدى لها عماد السيد.

وكثف سموحة هجماته على مرمى الطلائع وأسفر هجوم سموحه عن إحراز التعادل فى الدقيقة 37 عندما مرر أحمد خالد عرضيه ليسددها عبد الرحمن عامر وتصطدم فى العارضة وترتد لمصطفى البدرى يسجلها براسه فى المرمى محرزا هدف التعادل لسموحه.

وعقب الهدف واصل سموحه هجومه وأضاع النيجيرى جونيور أجاى اكثر من فرصه للتسجيل لينتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبدأ سموحه الشوط الثانى مهاجما مرمى الطلائع وتمكن من التقدم فى الدقيقة 48 من تسديدة للمغربى عبد اللطيف بن قسو الذى شارك فى بداية الشوط الثاني سكنت مرمى عماد السيد حارس الجيش.

وعقب الهدف الثاني واصل سموحه هجومه باحثا عن الهدف الثالث وهدد مرمى الجيش إلا أن لاعبوه لم يستثمروا الفرص التى لاحت لهم.

وحاول طلائع الجيش ادراك التعادل وتصدى الهانى سليمان لتسديدة عبد الرحمن زولا ونجح عمر السعيد فى احراز هدف التعادل للطلائع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 70.

وكاد المغربى عبد اللطيف بن قسو احراز الهدف الثالث لسموحه فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من ضربة حرة مباشرة اصطدمت بالعارضة لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق