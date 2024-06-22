نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل اجتماع الزمالك مع رابطة الأندية المصرية بسبب أزمة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى منذ قليل اجتماع أعضاء رابطة الأندية المصرية برئاسة النائب أحمد دياب مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب؛ لبحث الموقف النهائي للنادي الأبيض بشأن خوض مواجهة القمة أمام الأهلي.

اجتماع رابطة الأندية والزمالك

وشهد الاجتماع حضور النائب أحمد دياب ممثلا عن رابطة الأندية المصرية بالإضافة إلى حسين لبيب رئيس الزمالك ونائبه هشام نصر بالإضافة إلى حسام المندوه أمين الصندوق.

وأكد مجلس الزمالك خلال الاجتماع تمكسه الكامل بموقفه المعلن بعد مواجهة المصري بعدم خوض أية مباريات في مسابقة الدوري ومن ضمنها مباراة الأهلي حتى تنفيذ مطالب النادي.

وكرر الزمالك خلال الاجتماع اعتراضه على أداء التحكيم خلال الموسم الحالي، مشددًا على رفضه المشاركة في بطولة الدوري.

من جانبه وعد مسؤولو رابطة الأندية مجلس إدارة الزمالك بإعادة النظر في شكوى الزمالك مجددًا بالإضافة إلى اعتذارهم عن تصريحات اللواء ثروت سويلم الإعلامية.

واعترف ممثلوا رابطة الأندية المصرية أن هناك قصور في أداء التحكيم خلال الموسم الجاري مقترحين حلولًا على مجلس إدارة الزمالك رُفضت جميعها.

ومن المقرر أن تُقام مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك مساء الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي إلا أن موقف الأبيض النهائي سيحول دون خوض تلك المواجهة.