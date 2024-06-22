"يجب تحري الدقة".. أحمد سالم ينفي ما تردد حول تراجع الزمالك عن قراراته

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن موقف تمسك إدارة النادي، برئاسة كابتن حسين لبيب، بمطالبها الأربعة كما ذكر في بيانها الصادر بتاريخ ١٧ يونيو بعد مباراة المصري.

أحمد سالم ينفي ما تردد حول تراجع الزمالك عن قراراته

وقال أحمد سالم على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ ١٧ يونيو عقب مباراة المصري، ولا صحة علي الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه أو تغيير اي من مواقفه".

واختتم:" ونناشد المواقع والبرامج وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره".

ونفي سالم كل ما تردد حول تراجع الزمالك عن بينه الذي اصدره أكد خلاله أنه لن يشارك في أي مباراة من الدور الثاني قبل استكمال جميع مباريات الدور الأول، مشددًا على أهمية الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص في المسابقة، والتحقيق في التجاوزات التحكيمية التي أثرت على نتائج الفريق في مباراة المصري.