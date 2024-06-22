نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. موعد مباراة البرتغال المقبلة بعد الفوز على تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كريستيانو رونالدو، معرفة موعد مباراة البرتغال المقبلة بعد الفوز أمام تركيا بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك" في ثاني جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة البرتغال المقبلة بعد الفوز أمام تركيا

يلتقي منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مع نظيره جورجيا يوم الأربعاء المقبل 26-6-2024 على ملعب "فيلتنيس أرينا"، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات باليورو 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال وجورجيا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا 2024

تذاع مباراة البرتغال ضد جورجيا مساء الأربعاء المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.