نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب والبرتغال تهزم تركيا وبونجاح إلى الشمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

أحمد سالم ينفى ما تردد حول تراجع الزمالك عن قراراته

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن موقف تمسك إدارة النادي، برئاسة كابتن حسين لبيب، بمطالبها الأربعة كما ذكر في بيانها الصادر بتاريخ ١٧ يونيو بعد مباراة المصري.

وقال أحمد سالم على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ ١٧ يونيو عقب مباراة المصري، ولا صحة علي الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه أو تغيير اي من مواقفه".

واختتم: "نناشد المواقع والبرامج وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره".

تفاصيل الاجتماع بين الزمالك ورابطة الأندية

انتهى منذ قليل اجتماع أعضاء رابطة الأندية المصرية برئاسة النائب أحمد دياب مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب؛ لبحث الموقف النهائي للنادي الأبيض بشأن خوض مواجهة القمة أمام الأهلي.

وشهد الاجتماع حضور النائب أحمد دياب ممثلا عن رابطة الأندية المصرية بالإضافة إلى حسين لبيب رئيس الزمالك ونائبه هشام نصر بالإضافة إلى حسام المندوه أمين الصندوق.

وأكد مجلس الزمالك خلال الاجتماع تمكسه الكامل بموقفه المعلن بعد مواجهة المصري بعدم خوض أية مباريات في مسابقة الدوري ومن ضمنها مباراة الأهلي حتى تنفيذ مطالب النادي.

منتخب البرتغال يضرب تركيا بثلاثية نظيفة ويتأهل لدور الـ16

تأهل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 بكأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام تركيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في ثاني جولات مرحلة المجموعات باليورو 2024.

أرسل برناردو سيلفا لاعب البرتغال في الدقيقة 2، عرضية من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها كريستيانو رونالدو بتسديدة مباشرة، ولكن أمسك بها حارس مرمى تركيا.

وسجل برناردو سيلفا أول أهداف اللقاء لصالح البرتغال في الدقيقة 20، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز صامت أكايدن بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لصالح البرتغال في الدقيقة 29، بعد تمريرة بالخطأ من صامت إلى حارس مرمى تركيا الذي لم يتمكن من الوصول إلى الكرة لتسكن الشباك.

الشمال يفاجئ جماهيره بإعلان التعاقد مع الجزائري بونجاح

أكد إبراهيم السادة رئيس نادي الشمال عن إتمام التعاقد مع الدولي الجزائري بغداد بونجاح لمدة 3 مواسم قادمة عقب رحيل اللاعب عن صفوف السد مع نهاية الموسم.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لنادي الشمال والذي أقيم اليوم حيث أكد رئيس نادي الشمال أن التعاقد تم أمس وأن نادي الشمال يطمح لبناء فريق قوي بالتعاقد مع مهاجم صاحب خبرة كبيرة بالدوري القطري مثل بغداد بونجاح.

وأعلن بغداد بونجاح صاحب ال32 عاما في وقت سابق رحيله عن السد مع نهاية تعاقده وأشار إلى إحتمالية توجهه للاحتراف بالدوري السعودي إلا أنه عاد وقام بالتوقيع لنادي الشمال.

قناة الأهلي تحسم الجدل حول إقامة مباراة في كأس الأفرو آسيوية

ترددت خلال الأيام الماضية أقاويل عن إقامة مباراة بين النادي الأهلي والعين الاماراتي، وكشفت قناة النادي الأهلي حقيقة إقامة هذه المواجهة في كأس الأفرو آسيوية.

وقد كشفت من قبل تقارير صحفية عن إقامة مباراة تجمع بين النادي الأهلي مع نظيره العين الإماراتي في يناير 2025، وتقام أيضا على ستاد لوسيل في الدوحة، والفائز يحصل

صل على 3 مليون دولار، لحساب نهائي كأس الأفرو آسيوية.

ونفت قناة النادي الأهلي الأقاويل التي ترددت حول هذه المباراة مؤكدة أن الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم واللجنة التنفيذية وإدارة المسابقات في الكاف ليست لديهم أي معرفة بخصوص هذه المباراة.