البرتغال تبلغ ثمن نهائي يورو 2024 بالفوز على تركيا

البرتغال تبلغ ثمن نهائي يورو 2024 بالفوز على تركيااكتسح المنتخب البرتغالي نظيره التركي، بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بيورو 2024.

سجل ثلاثية البرتغال برناردو سيلفا (الدقيقة 21)، صامت أكايدن بالخطأ في مرماه (28) وبرونو فرنانديز (56).

بهذا الفوز، تصدر البرتغال جدول ترتيب المجموعة السادسة ب 6 نقاط ويتأهل رسميا لدور ال16 من البطولة، بينما يظل المنتخب التركي بالمركز الثاني ب3 نقاط وينتظر للجولة الأخير لحسم تأهله.

دخل المنتخب البرتغالي لأجواء المباراة سريعا، وبعد أقل من دقيقتين، استغل تمريرة عرضية من الناحية اليسرى مررها برناردو سيلفا، ليقابلها الدون بتسديدة وصلت سهلة لأحضان الحارس.

المنتخب التركي رد في الدقيقة السادسة بعد عرضية سيليك من اليمين، حاول كريم أكتورك لمسها ووضعها بالشباك، لكنه أخطأ الهدف.

وحاول كريستيانو مقابلة كرة عرضية ليرتقي أعلى من الجميع ويقابلها برأسية لكن الكرة مرت بعيدة عن المرمى.

برناردو سيلفا وضع البرتغال في المقدمة بعد مرور 21 دقيقة، بعد هجمة بدأها لياو بالجناح الأيسر ليمررها لنونو مينديز الذي مرر عرضية أرضية لمست الدفاع لتهيأ إلى برناردو أمام المرمى ويسدد في الشباك.

وكاد برونو أن يفاجأ الحارس التركي، بعد كرة سقطت أمامه داخل المنطقة ليطلق تسديدة مباغتة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس بايندير.

وفي الدقيقة 28، ضاعف المنتخب البرتغالي النتيجة بهدف عكسي سجله صامت أكايدن بالخطأ في مرماه بعد خطأ فادح لحظة إرجاع الكرة لحارسه المتقدم من المرمى، لتسكن الكرة الشباك.

مر أكتورك مهاجم تركيا بشكل جيد من دفاع البرتغال في الدقيقة 30، وأطلق تسديدة مباشرة بالمرمى، تألق فيها الحارس كوستا ليبعدها بقدمه إلى ركنية، ويمنع هدف أول للأتراك.

واستلم كريستيانو تمريرة مميزة من برناردو، دخل الدون إلى العمق قليلا ليطلق تسديدة قوية علت مرمى تركيا في الدقيقة 36.

في بداية الشوط الثاني، أجرى مارتينيز أولى تبديلات المباراة بخروج لياو ليدفع ببيدرو نيتو بدلا منه في صفوف البرتغال، في المقابل، دفع مونتيلا بيازيسي بدلا من أوركون.

أراد البديل يازيسي، إعادة منتخب تركيا لأجواء المباراة في الشوط الثاني، حيث أطلق تسديدة قوية كان كوستا لها بالمرصاد.

وفي الدقيقة 56، مرر فيتينيا كرة طولية ممتازة فشل الدفاع في إبعادها لتمر وينفرد كريستيانو بالمرمى لكنه فضل تمرير الكرة إلى زميله برونو ليضعها بسهولة في الشباك.

برناردو سيلفا من الناحية اليمنى مرر كرة عرضية بالمقاس على رأس كريستيانو، لكن الدون أخطأ في طريقة تسديدها ليشتتها الدفاع خارج المنطقة.

مونتيلا مدرب تركيا، بحثا عن محاولة تسجيل الأهداف، دفع بمواهب الفريق، كينان يلدز ثم أردا جولر في منتصف الشوط الثاني.

وسنحت الفرصة للبرتغال لتسجيل الرابع في الدقيقة 87، حيث تلقى برناردو سيلفا تمريرة ممتازة من برونو في عمق الدفاع التركي، لينفرد بالمرمى، لكنه الحارس بايندير سبقه للخروج والإمساك بالكرة.

برناردو عاد ليهدر فرصة جديدة قبل نهاية الوقت الأصلي، بعد تهيئة ممتازة من كريستيانو، ليسدد الكرة في الدفاع بدلا من تمريرها إلى الخالي من الرقابة برونو.

وفشل المنتخب التركي في الظهور المقنع بالشوط الثاني وسط إحكام دفاعي مميز ولعب على المرتدات من الجانب البرتغالي، لينتهي اللقاء بفوز كاسح لرفاق رونالدو (3-0).

المصدر/ كوورة