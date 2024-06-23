روبرتو مارتينيز: ما فعله رونالدو أمام تركيا يجب تدريسه في أكاديميات البرتغال

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، عن رضاه العميق بعد فوز منتخبهم بثلاثة أهداف دون رد على منتخب تركيا في مباراتهما اليوم ضمن منافسات كأس أمم أوروبا 2024. وبفضل هذا الانتصار، تأهلت البرتغال رسميًا إلى دور الـ16.

تصريحات مدرب البرتغال بعد الفوز على تركيا

في تصريحات نُشرت عبر الموقع الرسمي للبطولة، قال مارتينيز: "أعتقد أننا أظهرنا اليوم أداءً جيدًا جدًا، لقد لعبنا بنفس الروح التي أظهرناها ضد التشيك، ولكن هذه المرة تمكنا من التسجيل أولًا".

وأضاف: "كانت تركيا بداية قوية، ولكن بمجرد أن سجلنا، تمكنا من السيطرة على اللعب. الآن، يمكننا منح بعض الفرص للاعبين الآخرين في الفريق للمشاركة في المباراة القادمة، فهم يستحقون ذلك بجدارة".

وأشاد مارتينيز بأداء كريستيانو رونالدو، الذي قدم تمريرة حاسمة لبرونو فرنانديز بدلًا من تسجيل هدفه الشخصي الثالث، قائلًا: "لقد شاهدنا اليوم ما يمكن أن يقدمه مهاجم عظيم، لقد قرر تمرير الكرة وليس التسجيل، مثال رائع يجب أن يكون نموذجًا للأجيال الجديدة في أكاديميات البرتغال".

وأضاف عن بيبي، المدافع المخضرم: "بيبي لا يصدق، عندما تشاهده تشك في أنه يبلغ 41 عامًا! إنه مثال حي للتفاني والاحترافية في كرة القدم البرتغالية".

وختم مارتينيز حديثه بالإشادة بروح اللعب النقية لبيبي، قائلًا: "إنه يعيش كرة القدم على مدار الساعة، يتدرب بشكل متواصل ويحرص على النوم الجيد، بالإضافة إلى حبه الكبير للعبة والموهبة الطبيعية التي يتمتع بها".