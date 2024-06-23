نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعيين حكم مصري لمباراة القمة بسبب الزمالك (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اقتراب تعيين طاقم تحكيم مصري لقيادة مباراة الاهلي ضد الزمالك في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج الرياضي”: “عدم موافقة الزمالك على خوض اللقاء تجعلنا نعين طاقم تحكيم مصري وعدم جلب طاقم تحكيم أجنبي”.

وتابع المصدر، بأن لم يتم حسم موقف حكام القمة حتى الآن، إلا أن إذا ظل موقف الزمالك كما هو سيتم تعيين محمود معروف حكما للقاء.

وقد استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين طاقم حكام أجانب، إلا أن رفض الزمالك خوض اللقاء تجعل الأمر صعبا للغاية.