نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين السيد يغيب عن مباراة المصري أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق أمام سيراميكا كيلوباترا بالجولة السابعة والعشرين من الدوري.

حسين السيد يغيب عن مباراة المصري أمام سيراميكا

جاء ذلك بعد وضع قدم اللاعب في الجبس نتيجة إصابته بكسر في اصبع القدم خلال مران الفريق الأساسي للمباراة لينضم بذلك اللاعب إلى قائمة الغائبين عن المباراة.

وتضم قائمة الغائبين الغيني أمادو با وسمير فكري واللذين حصلا على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك التي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف.

وتنطلق هذه المباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا غدا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.