نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات عديدة في قائمة المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب سبعة لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته أمام نظيرت فريق سيراميكا كيلوباترا بالجولة السابعة والعشرين من الدوري.

غيابات عديدة في قائمة المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا

تنطلق هذه المباراة في السابعة مساء غدا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، حيث يغيب الثنائي أمادو با وسمير فكري واللذين حصلا على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف واحد.

تضم قائمة المصابين حسين السيد الظهير الأيسر للفريق والذي أصيب بشرخ في أصبع القدم الكبير وتم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثبيت الأصبع، بالإضافة لإسلام عطية المصاب بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

يغيب حسن علي لإصابته بكدمة في مفصل الركبة، بينما تضم القائمة أيضًا الغاني ليستويل أمانكونا المصاب بشد في عضلة السمانة وكذلك الحارس عصام ثروت المصاب بالتهاب في أوتار الكتف.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.