عاجل.. متحدث الزمالك يكشف موقف الأهلي من أزمة القمة

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، موقف النادي الأهلي من أزمة مباراة القمة المقررة يوم الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري.

متحدث الزمالك يكشف موقف الأهلي

وأكد سالم في تصريحاته التلفزيونية أن الأهلي ليس طرفًا في الأمر ولم يتدخل في الأزمة بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى عدم تقديمه أي طلب رسمي في هذا الصدد.

بالإضافة إلى ذلك، نشر أحمد سالم على صفحته الشخصية على فيس بوك بيانًا يؤكد فيه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تمسكه بالمطالب الأربعة التي أعلنها بعد مباراتهم مع المصري في 17 يونيو. كما نفى سالم بشكل قاطع أي تقارير تفيد بأن النادي قد يتراجع عن أي من مطالبه أو يغير موقفه في هذه الأزمة.

وأخيرًا، أفاد مصدر داخل رابطة الأندية المصرية أن مسؤولي الزمالك قد أعلموا الرابطة بقرارهم بعدم خوض المباراة ما لم يتم تنفيذ الطلبات التي تم تقديمها للرابطة.