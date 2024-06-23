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أحمد جودة - القاهرة - عبر محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي عن سعادته بالفوز على نظيره الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، على نظيره نادي الجونة، بهدف نظيف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة دوري النيل.

إنبي: نتطلع لإنهاء مسابقة الدوري في المربع الذهبي

قال محمد إسماعيل، في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "الحمد لله فوز مهم، وطموح الفريق هو التواجد في المربع الذهبي ونتوج موسمنا بشكل جيد".

وأكمل: "اللاعبين يرغبون في ذلك والتواجد في المربع الذهبي، ونتطلع لأكثر من ذلك في الموسم القادم".

وأردف: "من الممكن أن نشارك لاعبين صغار بعد المباراة القادمة في الدوري لتجهيز اللاعبين، وشباب إنبي متميزين للغاية".

وانتهي اللقاء بفوز إنبي على الجونة بهدف دون مقابل، ورفع الفريق البترولي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الضيوف عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.