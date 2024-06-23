ثروت سويلم: لا أمانع شطب عضويتي في الزمالك.. وعامر حسين لا يجامل أي نادي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الرابطة لا تجامل أحد والزمالك بيعترض في وقت ضيق، ولا توجد لديه أزمة في شطب عضويته داخل النادي.

ثروت سويلم: لا أمانع شطب عضويتي في الزمالك

وقال ثروت سويلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "التأجيلات خارجة عن إرادة الاتحاد والمسابقات، هناك مستجدات سواء من الكاف في تحديد مواعيد مبارياته ومعسكرات منتخب مصر".

وتابع سويلم: "مش من حق أي نادي طلب رحيل عامر حسين رئيس لجنه المسابقات والزمالك لم يطلب، وحسين بيلبس نضارة سوداء مش بيشوف حد لا أهلي أو زمالك هو يعمل بكل جهده لحل أزمات الجدول".

واختتم: "رسالتي إلى مجلس إدارة نادي الزمالك أن أنا مقصدش تصريحاتي ضد النادي وأكن له كل الاحترام، وحرصًا على الشكل العام عليهم خوض اللقاء لأن الأزمة سوف تجر أزمة، ولا يوجد نية لتأجيل المباراة أو إلغاء الدوري، ولو عاوزين يلغوا عضويتي في النادي معنديش مشكلة".