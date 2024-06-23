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عاجل| ثروت سويلم يفجرها: الزمالك مهدد بالهبوط للدرجة الرابعة.. وهذا مصير القمة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الرابطة ليست طرف في قضية الزمالك وانسحابه من مباراة النادي ، في قمة الدوري.

ثروت: القمة في موعدها وحال انسحاب الزمالك أكثر من مباراة سيتم تطبيق اللائحة بالهبوط للدرجة الرابعة

وتابع سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مباراة القمة معلنة منذ شهرين والمباراة في موعدها، وحال تخلف نادي الزمالك سيتم احتساب النتيجة 2-0 للأهلي وخصم 3 نقاط من رصيده و3 نقاط في نهاية الموسم، ونحن لا نجامل أي نادي".

وأضاف ثروت سويلم: "الزمالك لا يرغب أحد مننا التحدث وعند السكوت يطالبونا بالرد وعند الرد وتبرير الموقف ميعجبهمش الكلام، ولكن هل الزمالك افتكر حاليًا أنه يطالب بهذا الأمر منذ شهرين؟ والزمالك له 7 مؤجلات والأهلي 9 مؤجلات رغم أنه يشارك في بطولات أكثر".

واختتم عضو رابطة الأندية: "حال تكرار انسحاب الزمالك من المباريات سيتم تطبيق اللائحة المعلن بها عند كل الأندية، واللائحة بتقول أنه يتم هبوطه للدرجة الرابعة".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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