منتخب بلجيكا يفوز بثنائية على رومانيا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز أمام نظيره رومانيا، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، مساء اليوم السبت.

منتخب بلجيكا يفوز بثنائية على رومانيا

وفاز منتخب بلجيكا على نظيره رومانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بهدفين مقابل لا شيء.

افتتح التهديف، يوري تيليمانس، في الدقيقة 2، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب بلجيكا بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، استطاع روميلو لوكاكو أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 64 إلا أنه تم إلغائه، فيما تمكن كيفين دي بروين من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 79، لينتهي اللقاء بفوز منتخب بلجيكا بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب بلجيكا إلى 3 نقاط محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد منتخب رومانيا عند 3 نقاط محتلًا المركز الثاني.