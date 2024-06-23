نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص ونتيجة مباراة بلجيكا ضد رومانيا اليوم في أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، أمام نظيره رومانيا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وحقق منتخب بلجيكا الفوز على نظيره رومانيا، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في ثاني جولات دور المجموعات في يورو 2024.

وسجل ثنائية منتخب بلجيكا، يوري تيليمانس، في الدقيقة 2، بالإضافة إلى كيفين دي بروين في الدقيقة 79، فضلًا عن هدف روميلو لوكاكو الملغي الذي سجله في الدقيقة 64.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 3 نقاط محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بينما توقف رصيد منتخب رومانيا عند 3 نقاط محتلًا المركز الثاني.