دي بروين يكتب التاريخ مع منتخب بلجيكا بإحصائية مذهلة عقب هدفه أمام رومانيا

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح النجم الدولي كيفين دي بروين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ومنتخب بلجيكا، في تحقيق إنجاز تاريخي جديد له مع المنتخب البلجيكي في بطولة كأس أمم أوروبا.

بلجيكا تفوز على رومانيا في كأس أمم أوروبا

وتمكن المنتخب البلجيكي من تحقيق الفوز على نظيره منتخب رومانيا، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا.

وسجل كيفين دي بروين، الهدف الثاني لصالح المنتخب البلجيكي، في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني، ليقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز على رومانيا.

دي بروين يحقق أرقام تاريخية مع بلجيكا

وتمكن كيفين دي بروين مع منتخب بلجيكا، من المساهمة في بطولة كأس العالم في نسختي 2014؛ و2018.

كما ساهم في بطولة كأس أمم أوروبا موسم 2016، وموسم 2020، وكذلك في النسخة الحالية من اليورو في 2024.

ودخل كيفين دي بروين، قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلجيكا، برصيد 28 هدف بعد تسجيله في شباك رومانيا.

وتأتي قائمة هدافي بلجيكا التاريخيين، كالتالي:

◉ لوكاكو — 83 هدف

◉ هازارد — 33 هدف

◉ فورهوف، وفان هيمست — 30 هدف

◉ ويلموتس — 29 هدف

◉ ميرمانس — 28 هدف

◉ دي بروين — 28 هدف