عضو رابطة الأندية يعلن مفاجأة عن موقف الزمالك بشأن المشاركة في القمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، اعتذاره الكامل لنادي الزمالك، بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا والتي رأى بأنه قد أخطأ في بعض المصطلحات خلالها.

تصريحات ثروت سويلم عضو رابطة الأندية

وقال ثروت سويلم خلال تصريحات تلفزيونية: الزمالك بعيد عن المنافسة على بطولة الدوري في الموسم الجاري، ورابطة الأندية أخطرت الزمالك بجدول الدوري منذ فبراير الماضي، فلماذا تم الاعتراض على الجدول في الفترة الحالية؟.

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك سيعقد اجتماعًا اليوم الأحد، وسيتراجع عن قراره بشكل رسمي بشأن عدم خوض مباراة القمة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل".

وواصل عضو رابطة الأندية المحترفة: الزمالك نادي كبير وله شعبيتة وجماهيريته وأعتذر عن تصريحاتي السابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.