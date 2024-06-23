نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد الزمالك يكشف عن مفاجأة جديدة بسبب المنتخب الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الغندور، قائد الزمالك السابق، أن ميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي سيعلن القائمة بعد 8 ايام والزمالك سينضم منه ثلاثة لاعبين ونفس الأمر الاهلي فهل سيلعب الاهلي خاصة ولو تم ضم لاعبين من الفريق الأول فوق السن للمنتخب.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 خلال نهاية شهر يوليو القادم حتى منتصف شهر أغسطس.

تصريحات خالد الغندور قائد الزمالك

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: في حالة الغاء الدوري فكيف سيكون مصير الدوري الموسم المقبل وهل سيتم اللعب علي مجموعتين وهطلع فريقين زي الخرس وسبورتنج مثلا.

وأختتم الغندور: تذكروا مايحدث وكم الإصابات الموجودة في نهاية الموسم والكل يدفع ثمن دوري كورونا.