نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: الزمالك يبحث عن مصلحة جميع الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، رابطة الأندية المصري بعقد اجتماع عاجل مع الأندية خلال الفترة المقبلة من أجل إصلاح الأمور.



وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا المذاع على قناة الزمالك: "قلة ثقافة الحكم المصري هي الأزمة الرئيسية في الدوري".



وتابع: " وهناك حالة عناد من لجنة الحكام ولا أعرف سبب عدم عقاب حكم مباراة الزمالك والمصري".



وأضاف: "لا يوجد معايير موحدة في الكرة المصرية، والزمالك يبحث عن مصلحة كل أندية الدوري ولا بد ان نخرج بفائدة واصلاح بعد هذا الموقف".