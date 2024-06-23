مراقب مباراة الزمالك وفاركو: عامر حسين صاحب القرار الأول والأخير في اختيار رجل المباراة

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أحمد جودة - القاهرة - قال جمال سالم مراقب مباراة الزمالك وفاركو ونجم المقاولون السابق أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات هو صاحب القرار الأول والأخير في اختيار رجل المباراة.



وأشار سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك إلى أن عامر حسين اتصل به قبل نهاية مباراة الزمالك وفاركو وطالبه باختيار عبد الله السعيد.



وأكد أنه لا يعلم من اللجنة التي تعاون عامر حسين في هذا الاختيار لكن الأمر تم بينه وبين رئيس اللجنة.



وحول كتابة تقارير المباريات أكد أنه كمراقب يكتب تقريره وعرضه على عامر حسين، ويقوم رئيس لجنة المسابقات بالتدخل في بعض النقاط التي تخص كتابة التقارير وهو أمر طبيعي.