نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا بالجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق سيراميكا كيلوباترا وحصد الثلاث نقاط للحفاظ علي الوصافة في جدول ترتيب الدوري .



تأكد غياب سبعة لاعبين عن قائمة المصري لمباراته اليوم الأحد أمام سيراميكا كيلوباترا والمقرر إقامتها على ملعب ستاد الجيش.

وتنطلق هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، حيث يغيب الثنائي أمادو با وسمير فكري واللذين حصلا على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف واحد.

تضم قائمة المصابين حسين السيد الظهير الأيسر للفريق والذي أصيب بشرخ في أصبع القدم الكبير وتم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثبيت الأصبع، بالإضافة لإسلام عطية المصاب بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

يغيب حسن علي لإصابته بكدمة في مفصل الركبة، بينما تضم القائمة أيضًا الغاني ليستويل أمانكونا المصاب بشد في عضلة السمانة وكذلك الحارس عصام ثروت المصاب بالتهاب في أوتار الكتف.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.