نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا، حيث بدأت البطولة 14 يونيو ومستمرة حتى 14 يوليو.

تقام اليوم الأحد مباراتين من الجولة الثالثة في المجموعة الأولى، حيث يلتقي منتخب ألمانيا مع منتخب سويسرا، بينما يواجه منتخب المجر نظيره منتخب اسكتلندا.

تُقام المباراتين في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع كل مباريات يورو 2024 عبر قنوات بين سبورتس ماكس، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات اليورو بشكل حصري.

جدول ترتيب المجموعة الأولى

1- ألمانيا - 6 نقاط.

2- سويسرا - 4 نقاط.

3- اسكتلندا - نقطة واحدة.

4- المجر - دون نقاط.