الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد في أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا، حيث بدأت البطولة 14 يونيو ومستمرة حتى 14 يوليو.

تقام اليوم الأحد مباراتين من الجولة الثالثة في المجموعة الأولى، حيث يلتقي منتخب ألمانيا مع منتخب سويسرا، بينما يواجه منتخب المجر نظيره منتخب اسكتلندا.

تُقام المباراتين في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع كل مباريات يورو 2024 عبر قنوات بين سبورتس ماكس، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات اليورو بشكل حصري.

جدول ترتيب المجموعة الأولى

1- ألمانيا - 6 نقاط.
2- سويسرا - 4 نقاط.
3- اسكتلندا - نقطة واحدة. 
4- المجر - دون نقاط.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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