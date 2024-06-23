نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث تُلعب 3 مباريات، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة المحلية.

يلتقي فريق مودرن فيوتشر مع فريق الإسماعيلي، في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب.

ويستضيف فريق بيراميدز، منافسه فريق المقاولون العرب، على ملعب الدفاع الجوي، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب.

تذاع كل مباريات الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث تذاع كل مباريات الدوري عبر قناة أون تايم سبورتس بشكل حصري.