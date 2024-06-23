نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-6-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 23 من شهر يونيو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، سواء في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، المقامة في دولة ألمانيا، أو بطولة كوبا أمريكا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أوروبا

سويسرا ضد ألمانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports Max 1HD.

سكوتلندا ضد المجر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports Max 2.

مباريات اليوم في بطولة كوبا أمريكا

الإكوادور ضد فنزويلا، الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وغير منقولة على أي قناة عربيًا، ولكنها تذاع عبر اليوتيوب.

المكسيك ضد جامايكا، الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسيتم إذاعتها عبر منصة اليوتيوب.

مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم

فيوتشر ضد الإسماعيلي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

المصري البورسعيدي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة OnTime Sports 2.

بيراميدز ضد المقاولون العرب، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة OnTime Sports 1