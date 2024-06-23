نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا وسويسرا اليوم الأحد في أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم مع نظيره سويسرا مساء اليوم الأحد 23 يونيو 2024 على ملعب "دوتش بانك بارك"، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

ويحتل المنتخب الألماني صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل منتخب سويسرا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى.

موعد مباراة ألمانيا ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا 2024

تبدأ أحداث مباراة ألمانيا ضد سويسرا اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا 2024

تذاع مباراة ألمانيا ضد سويسرا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.