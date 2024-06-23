تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع ضد سويسرا في أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - استقر جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به سويسرا مساء اليوم الأحد 23-6-2024 على ملعب "دوتش بانك بارك" في ختام جولات مرحلة المجموعات باليورو 2024.

موعد مباراة ألمانيا ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا 2024

تنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا ضد سويسرا اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ألمانيا المتوقع لمواجهة سويسرا في كأس أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، أنطونيو روديجر، جوناثان تاه، ميتلشتيت.

خط الوسط: إيمري تشان، توني كروس، روبرت أندريتش.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، جمال موسيالا، فلوريان فيرتز.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة ألمانيا ضد سويسرا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.