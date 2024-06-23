تشكيل سويسرا المتوقع ضد ألمانيا في أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "دوتش بانك بارك" مواجهة قوية بين منتخبي ألمانيا وسويسرا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.

موعد مباراة سويسرا ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا 2024

تنطلق صافرة البداية لمباراة سويسرا ضد ألمانيا اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل سويسرا المتوقع لمواجهة ألمانيا في أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: فابيان شار، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز.

خط الوسط: فيدمير، تشاكا، ريمو فريلير، أيبشير.

خط الهجوم: دام ندوي، شاكيري، فارجاس.

القنوات الناقلة لمباراة سويسرا ضد ألمانيا في كأس أمم أوروبا 2024

سيتم نقل وإذاعة مباراة سويسرا ضد ألمانيا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.