ترتيب مجموعة ألمانيا في أمم أوروبا 2024 قبل مواجهة سويسرا اليوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بقيادة مدربه المميز يوليان ناجلسمان، مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب السويسري، مساء اليوم الأحد الموافق 23 يونيو، في بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباراة ألمانيا ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا

حيث سيلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره المنتخب السويسري، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ونجح منتخب ألمانيا في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا بشكل رسمي، بعدما تصدر مجموعته الأولى برصيد 6 نقاط، من خلال الفوز على نظيره المنتخب المجري في المباراة الماضية بهدفين دون رد

ترتيب مجموعة ألمانيا في كأس أمم أوروبا قبل مواجهة اليوم

1- ألمانيا برصيد 6 نقاط.

2- سويسرا برصيد 4.

3- اسكتلندا برصيد نقطة وحيدة.

4- المجر دون نقاط.