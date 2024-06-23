نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خناقة كبرى داخل الأهلي بسبب كولر وكهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى، عن توجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إنتقادًا شديد اللهجة لـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بسبب مستواه السيئ خلال الفترة الأخيرة.

تصريحات محمد الليثي

وأضاف محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: تحدث كولر مع لاعبي الأهلي قبل مران الفريق أمس، السبت، عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال المباريات الماضية.

وقال: كولر هاجم جميع لاعبي الفريق تقريبًا بسبب الأداء السيئ في المباريات الماضية للفريق وأخرها مواجهة الداخلية مساء الجمعة التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

وتابع: كولر أنتقد سلبية وتهاون لاعبي الأهلي في المباريات الأخيرة، لكن أكثر لاعب نال هجومًا شرسًا من جانب كولر كان كهربا، موضحًا أن المدير الفني وصف كهربا باللاعب المُتردد السلبي والغير إيجابي على مرمى المنافس والذي يشغل نفسه بأمور خارج الملعب وكولر هدد كهربا بالإستبعاد من الحسابات الفنية والعودة للدكة كثيرًا حتى يستعيد تركيزه ومستواه.

