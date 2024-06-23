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أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب المنتخب المكسيكي، خايمي لوزانو، اليوم الأحد، إنه يترقب نتائج الفحوصات التي ستحدد مدى إصابة قائد الفريق، إيدسون ألفاريز.

مدرب المكسيك: عانينا الأمرين أمام جامايكا في كوبا أميركا

وأضاف "سننتظر لمعرفة أنباء عن إيدسون.. ستظهر النتائج خلال يومين، كي نقف على حجم الإصابة، لا ينبغي المخاطرة إطلاقا"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء الفريقين، في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة.

وتابع "الحفاظ على استقرار الفريق، بعد إصابة القائد وخروجه سريعا من مباراة في بطولة مهمة، ليس أمرا سهلا، كانت ضربة قوية لإيدسون، لكن الفريق تجاوزها، رغم أنني لم أحب فكرة المعاناة المفرطة".



وأكمل "جامايكا فريق صعب، جعلونا نعاني بالكرات الطولية في مناطقنا، لكن اللاعبين لم يتوقفوا عن العدو، وأهنئهم، لأن لعبة واحدة قد تكلفنا الكثير".

وأتم "افتقدنا الصلابة في بعض الفرص، رغم أن حارس جامايكا تألق بشدة، كنا بحاجة للاحتفاظ أكثر بالكرة، لكن هذه كوبا أمريكا، وليس هناك منافس أو مباراة سهلة، كل لقاء ملحمة، كي تفوز يجب عليك أن تعاني، وقد عانينا الأمرين حقا".