نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيليان مبابي يصنع الأزمات في ريال مدريد.. ورودريجو يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رودريجو لاعب ريال مدريد، أثناء وجوده في معسكر منتخب بلاده، المشارك ببطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة، إنه سيكون من دواعي سروره "دائمًا" اللعب مع الفرنسي كيليان مبابي، الذي يراه أحد أفضل اللاعبين في العالم.

مبابي: سيساعد فريقنا كثيرًا

وأضاف "بالنسبة لي، من دواعي سروري اللعب مع مبابي، لقد أوضحت ذلك دائما، سيساعد فريقنا كثيرًا، وسيساهم في جعله أقوى مما هو عليه بالفعل".



وتابع "بالنسبة لي، الأمر يسعدني دائما.. لكن الآن ليس الوقت المناسب لتحويل التركيز.. أريد التركيز على المنتخب الوطني".

وأتم: "يلعب مبابي أيضا في بطولة أمم أوروبا مع منتخب بلاده، وأريد مواصلة التركيز هنا.. لكنني أوضح دائمًا أن (اللعب بجانبه) من دواعي سروري، اللعب مع أحد أفضل اللاعبين في العالم بمثابة حلم".